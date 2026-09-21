Am Sonntagabend ereignete sich ein gefährlicher Brand in einem Waldstück in Suhl. Eine alte Hütte stand plötzlich in Flammen und rief die Rettungskräfte auf den Plan. Die Feuerwehr rückte umgehend in das betroffene Waldgebiet in der Nähe der Straße An der Hasel aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich die schwierige Lage. Die Polizei schildert die Vorgehensweise: „Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Gebäude, welches jedoch komplett zerstört wurde.“