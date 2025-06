Pressig (dpa/lby) - Beim Brand eines im Bau befindlichen Gebäudes der Waldbesitzer-Vereinigung in Pressig (Landkreis Kronach) ist am Mittwochabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr wegen eines Feuers in der Forstamtsstraße alarmiert.