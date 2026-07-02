Feuer im Gallusviertel: Hausbrand in Frankfurt – Polizei nimmt Bewohner fest

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus im Frankfurter Gallusviertel mit sechs Verletzten hat die Polizei einen Mann festgenommen. Bei dem 55-Jährigen handle es sich um den Inhaber der Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich entstanden sei, teilte die Polizei mit. Er werde einem Haftrichter vorgeführt. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden. Bei dem Feuer am Mittwochmittag hatten zwei der betroffenen Menschen schwere Verletzungen erlitten. Es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.