Feuer im Forst: Thüringen Forst: Größter Waldbrand seit mehr als 30 Jahren

Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr lag die Fläche aller von Waldbränden betroffenen Areale in Thüringen bei 35 Hektar. In den jüngeren vergangenen Jahren lag die Zahl meist etwas darunter, so Sproßmann. Das seien die Dimensionen, an die man in Thüringen gewöhnt sei. "Das, was wir da heute beziehungsweise gestern erlebt haben, das ist schon heftig", sagte Sproßmann mit Blick auf das Feuer auf der Saalfelder Höhe.