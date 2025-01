Ottobeuren (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einem Wohnheim im Allgäu sind sechs Menschen leicht verletzt worden und ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Die Wohncontainer waren aus zunächst ungeklärtem Grund in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) in Flammen aufgegangen, wie die Polizei berichtete.