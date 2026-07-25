Döbeln (dpa/sn) - Brennende Holzpaletten haben an einem Supermarkt in Döbeln (Mittelsachsen) einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, bewege sich allein der Schaden durch das Feuer bei ungefähr 100.000 Euro. Zusätzlich sei das Gebäude durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Paletten standen neben einer Außenwand des Supermarkts. In der Nacht gerieten sie in Brand. Ein Brandspezialist der Polizei soll zur Ursache ermitteln.