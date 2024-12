Geslau (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Geslau (Landkreis Ansbach) ist ein hoher Schaden entstanden. Verletzte gab es keine, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Streife drang den Angaben zufolge bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl. Um das Feuer auf dem Anwesen in Mittelfranken zu löschen, wurden die Haustür und das Giebelfenster demnach gewaltsam geöffnet und eingeschlagen. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden befinde sich im sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.