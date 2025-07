Neue Hubschrauber geplant

In der Brandbekämpfung kamen auch Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bausewein sagte, die beiden Hubschrauber in Thüringen gehörten zu den ältesten in Deutschland. Es sei ohnehin mittelfristig geplant, zwei neue Polizeihubschrauber anzuschaffen. Innenminister Georg Maier (SPD) hatte zuletzt auch die Anschaffung eines gemeinsamen Löschhubschraubers zusammen mit den Nachbarbundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt ins Spiel gebracht. Seiner Ansicht nach könnte ein solcher Hubschrauber in Erfurt am Flughafen stationiert sein. "Die Gespräche laufen", sagte Bausewein.