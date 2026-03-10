Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Drei Autos sind in Oberbayern auf einem Parkplatz ausgebrannt. Dabei ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eines der Fahrzeuge in Neuburg an der Donau sei zuerst in Brand geraten, die Flammen griffen dann auf die beiden daneben geparkten Wagen über. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zwei Zeugen sahen das Feuer und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand.