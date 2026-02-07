Ilmenau (dpa/th) - Eine brennende Gartenhütte im Ilm-Kreis hat mehreren Feuerwehren im Ilm-Kreis einen Einsatz mitten in der Nacht beschert. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht im Ilmenauer Ortsteil Gehren ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Besitzer sei leicht verletzt worden, eine angrenzende Hütte sei beschädigt worden. Die Polizei schätzte die Höhe des Schadens auf 30.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.