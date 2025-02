Ingolstadt (dpa/lby) - Nach mehreren Bränden in Oberbayern hat die Polizei fünf Tatverdächtige festgenommen. Vier der Beschuldigten kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Eine 18 Jahre alte Tatverdächtige muss den Angaben nach nicht in Untersuchungshaft, sie darf mit Auflagen auf freiem Fuß bleiben.