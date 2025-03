Regenstauf (dpa/lby) - Eine Frau ist nach einem Brand in einer Wohnung in Regenstauf (Landkreis Regensburg) gestorben, ihr Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Feuerwehr holte die beiden in der Nacht zum Mittwoch aus der stark verrauchten Wohnung eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte.