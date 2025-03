Das Feuer war am Freitag auf einer Freifläche von rund 3.000 Quadratmetern ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei kam es in dem Bereich zu einer starken Rauchentwicklung. Eine am Freitag eingerichtete Flugverbotszone gelte weiterhin, so der Sprecher. Die Behörden riefen dazu auf, das Gebiet vorsorglich zu meiden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.