Der Brand war demnach am Freitagmittag auf einer Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern ausgebrochen. Bis zum Freitagabend konnten Einsatzkräfte die offenen Flammen löschen. Hubschrauber setzten die Löscharbeiten an den Glutnestern am Samstagmorgen fort. Ab dem späten Samstagvormittag seien zudem Löschkräfte am Boden im Einsatz gewesen. Am Sonntagnachmittag waren die Löscharbeiten laut Polizei abgeschlossen.