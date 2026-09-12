Mittweida (dpa/sn) - Bei einem Feuer in Erlau ist eine ehemalige Werkstatt vollständig ausgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, brach der Brand in der Gemeinde in der Nähe von Mittweida aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht zu Samstag aus. Demnach wurde bei dem Feuer im Landkreis Mittelsachsen niemand verletzt, laut dem Sprecher stand das Gebäude leer. Informationen zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Nun ermittelt die Polizei die Brandursache.