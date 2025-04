Eitting (dpa/lby) - Ein großer Müllberg ist in der Nacht bei einem Abfallentsorger in Eitting (Landkreis Erding) in Flammen aufgegangen. Rund 180 Feuerwehrleute aus dem Landkreis sind seit der Nacht für die Löscharbeiten im Einsatz, wie das Landratsamt mitteilte. Die Einsatzkräfte verhinderten laut der Sprecherin, dass sich die Flammen auf Gebäude und Geräte ausbreiteten. Verletzt worden sei niemand.