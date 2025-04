Das Feuer war am Montagnachmittag in der Küche des Restaurants ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen waren bereits Flammen und viel Rauch am Gebäude erkennbar. Der Schaden wird auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt.