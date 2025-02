Königsbrunn (dpa/lby) - Eine Lagerhalle mit einer großen Menge Papier hat in Königsbrunn gebrannt. Eigentlich steht das Gebäude im Landkreis Augsburg leer, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Brand war den Angaben nach am späten Dienstagabend ausgebrochen. Das Feuer war am frühen Morgen zwar unter Kontrolle, zunächst jedoch nicht vollständig gelöscht. Die Brandursache blieb vorerst unklar.