Arnstadt (dpa/th) - Bei einem Brand in Arnstadt hat es nach ersten Erkenntnissen zehn Verletzte und einen Schaden von 150.000 Euro gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war am Montag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zehn Menschen wurden demnach aus dem Gebäude gebracht. Sie erlitten laut einem Sprecher Rauchvergiftungen und kamen in Krankenhäuser.