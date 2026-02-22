Euerdorf (dpa/lby) - Durch ein Feuer in einem Wohnhaus ist ein 34 Jahre alter Mann im Landkreis Bad Kissingen verletzt worden. Der Bewohner sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Was den Brand in Euerdorf verursacht hat, war zunächst unklar. Die Löscharbeiten hätten mehrere Stunden angedauert. Dem Sprecher zufolge wird der Schaden ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 300.000 Euro eingeschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.