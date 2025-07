Auf einem Feld bei Weilar ist am Freitagnachmittag eine Strohballenpresse in Brand geraten. Das landwirtschaftliche Gerät stand im Vollbrand und wurde durch die Flammen zerstört. Das Feuer griff auch auf das Feld über, welches großflächig in Brand geriet. Zahlreiche Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz – unter anderem aus Weilar, Dermbach, Stadtlengsfeld, Gehaus, Urnshausen, Tiefenort und dem Feuerwehrtechnischen Zentrum Immelborn. Auf dem weitläufigen Acker flammten immer wieder Brände auf, die es zu bekämpfen galt. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Auch Rettungswagen und die Polizei waren am Einsatzort, über Verletzte war am Freitagnachmittag nichts bekannt.