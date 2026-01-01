Augenzeuginnen berichten von Panik

Zwei junge Französinnen, die nach eigenen Angaben in der betroffenen Bar "Le Constellation" gefeiert hatten, sagten dem französischen Sender BFMTV, es habe in der Bar Kerzen in Champagnerflaschen gegeben. Eine davon sei zu nah an die Decke gekommen, die dann Feuer gefangen habe. Der Brand habe sich innerhalb von Sekunden ausgebreitet. Die Decke sei aus Holz gewesen, zitierte der Sender die Frauen, deren Namen er mit Emma und Albane angibt. In der Bar sei Panik ausgebrochen.