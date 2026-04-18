Aschaffenburg (dpa/lby) - Ein 74-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg ums Leben gekommen. Fünf weitere Bewohner konnten laut Polizei mit zum Teil leichten Verletzungen in Sicherheit gebracht werden. Der 74 Jahre alte Mann wurde den Angaben zufolge leblos in der Erdgeschosswohnung gefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte demnach nur noch den Tod feststellen. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar.