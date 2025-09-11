Rottenburg an der Laaber (dpa/lby) - Beim Brand eines Firmenbusses auf einem Industriegebiet in Rottenburg an der Laaber (Landkreis Landshut) ist ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Busfahrerin bemerkte am frühen Morgen Rauch aus dem Bus steigen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen. Im Bus befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Menschen, verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge löste wohl ein technischer Defekt das Feuer aus.