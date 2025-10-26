Feuer auf Hof: Scheune brennt nieder – sechsstellige Schadenshöhe

Hofkirchen (dpa/lby) - Eine Scheune ist bei einem Brand in Niederbayern komplett zerstört worden. Menschen wurden laut Polizeimitteilung nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand starben aber mehrere Enten. Bewohner des landwirtschaftlichen Anwesens in Hofkirchen (Landkreis Passau) hörten laut Polizeimitteilung in der Nacht einen Knall. Zu dem Zeitpunkt stand die Scheune demnach schon im Vollbrand.