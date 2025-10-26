 
Feuer auf Hof Scheune brennt nieder – sechsstellige Schadenshöhe

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen steht eine Scheune in Vollbrand. Menschen werden keine verletzt. Doch mehrere Tiere fallen den Flammen zum Opfer.

Rund 85 Feuerwehrleute waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Hofkirchen (dpa/lby) - Eine Scheune ist bei einem Brand in Niederbayern komplett zerstört worden. Menschen wurden laut Polizeimitteilung nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand starben aber mehrere Enten. Bewohner des landwirtschaftlichen Anwesens in Hofkirchen (Landkreis Passau) hörten laut Polizeimitteilung in der Nacht einen Knall. Zu dem Zeitpunkt stand die Scheune demnach schon im Vollbrand. 

Ob noch weitere Tiere den Flammen zum Opfer fielen, war zunächst nicht klar. In der Scheune waren neben den Enten noch Gänse untergebracht. Zudem standen motorbetriebene Gerätschaften und Fahrzeuge dort unter. 

Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache war vorerst unklar. Wegen anhaltender Glutnester konnte die abgebrannte Scheune erst nicht betreten werden. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es derzeit nicht.