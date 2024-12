Gröbenzell (dpa/lby) - In Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck sind in der Nacht drei Fahrzeuge auf einem Firmengelände in Brand geraten. Der Alarm wurde gegen 2.30 Uhr durch einen automatischen eCall eines der Fahrzeuge ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen drei nebeneinander geparkte Kleintransporter bereits in Vollbrand.