Feuer auf der Mare Frisium Segelschiff brennt im Hamburger Hafen nahe Elbphilharmonie
dpa 25.12.2025 - 03:57 Uhr
Ein mehr als hundert Jahre alter Dreimaster in der Hafencity fängt an Heiligabend Feuer. Über die Brandursache wird noch spekuliert.
Die kurz nach Mitternacht alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen vom Ufer aus, die angerückten Löschboote wurden nicht gebraucht. Verletzte gab es nicht, das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.
Zum Zeitpunkt des Brandes war laut Feuerwehr niemand an Bord des mehr als hundert Jahre alten Museumsschiffs, das heute vor allem als Eventlocation genutzt wird. Die Brandursache war zunächst unklar, vermutet wurde aber ein technischer Defekt, etwa ein Kabelbrand.