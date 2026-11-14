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Feuer auf der Autobahn Ehepaar rettet sich aus brennendem Auto auf der A9

Die beiden Insassen können sich unverletzt aus dem Auto retten. Doch die Hitze hinterlässt Spuren, die über das ausgebrannte Wrack hinausgehen.

Feuer auf der Autobahn: Ehepaar rettet sich aus brennendem Auto auf der A9
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Die Feuerwehr löschte das Auto, doch die enorme Hitze beschädigte auch die Straße. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Marktschorgast (dpa/lby) - Ein Ehepaar hat sich bei Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) unverletzt aus einem brennenden Auto in Sicherheit gebracht. Der Wagen hatte auf der Autobahn 9 Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand am Freitag gewesen sein. Durch die enorme Hitze verschmolzen Teile des Autos mit der Fahrbahnoberfläche. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das ausbrannte.

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Der Schaden am Auto wurde von der Polizei auf rund 35.000 Euro geschätzt, der Schaden an der Straße auf etwa 15.000 Euro. Die Fahrbahn nach Berlin war während der Löscharbeiten und der Bergung vorübergehend gesperrt.