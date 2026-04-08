Feuer auf Burg: Kein Burgfest nach Brand in Weißensee

Weißensee (dpa/th) - Infolge eines Feuers fällt das Burgfest auf der Runneburg in Weißensee dieses Jahr aus. Das teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten als Eigentümerin mit. In der Nacht zum 26. März war nach bisherigen Ermittlungen wegen eines technischen Defekts an einer Stromleitung in einem früher als Küche genutzten Gebäude ein Brand ausgebrochen. Das Feuer hinterließ schwere Schäden an der Burganlage.