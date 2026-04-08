 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Kein Burgfest nach Brand in Weißensee

Feuer auf Burg Kein Burgfest nach Brand in Weißensee

Nur knapp ist die mittelalterliche Runneburg Weißensee bei einem Brand einer Katastrophe entgangen. Die Konsequenzen spüren auch die Fans von Mittelalter-Festen.

Feuer auf Burg: Kein Burgfest nach Brand in Weißensee
1
Nach dem Brand auf der Runneburg standen von einem alten Küchenbau nur noch die Außenmauern. (Archivbild) Foto: Jacob Schröter/dpa

Weißensee (dpa/th) - Infolge eines Feuers fällt das Burgfest auf der Runneburg in Weißensee dieses Jahr aus. Das teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten als Eigentümerin mit. In der Nacht zum 26. März war nach bisherigen Ermittlungen wegen eines technischen Defekts an einer Stromleitung in einem früher als Küche genutzten Gebäude ein Brand ausgebrochen. Das Feuer hinterließ schwere Schäden an der Burganlage.

Nach der Werbung weiterlesen

Um die Anlage abzusichern und weiter zu untersuchen, seien Absperrungen nötig, da Gebäudeteile einstürzen könnten. Daher sei die Sicherheit auf der eigentlich für das Burgfest geplanten Veranstaltungsfläche nicht vollständig gewährleistet. Auch fehle es an einem nutzbaren zweiten Fluchtweg.