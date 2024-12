München (dpa/lby) - Insgesamt 15 Menschen sind bei einem Feuer in einem Münchner Senioren- und Pflegeheim an Heiligabend leicht verletzt worden. Was das Feuer im dritten Obergeschoss verursacht hatte, war bislang noch unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch zum entstandenen Schaden sagten die Ermittler zunächst nichts.