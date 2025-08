Schlimmes Waldbrandjahr zeichnet sich ab

Der Bundesstaat an der Westküste der USA ist bereits in der ersten Jahreshälfte besonders von Waldbränden betroffen gewesen. Bis Mitte Juli ist nach Angaben der Brandschutzbehörde Cal Fire eine Fläche von knapp 895 Quadratkilometern abgebrannt - mehr als doppelt so viel wie zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Das "Gifford Fire" ist in die Daten noch nicht eingerechnet.