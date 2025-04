Landshut (dpa/lby) - Ein Mann in Landshut hat sich mit Brandgeruch an seinen Nachbarn rächen wollen. Er fühlte sich durch Parfümgeruch der Nachbarn regelmäßig gestört, wie er als Grund bei der Polizei angab. Der 59-Jährige verbrannte so am späten Montagabend laut Polizei Kassenzettel mit Brennspiritus am offenen Fenster seiner Wohnung. Dabei soll es immer wieder zu einer Stichflamme gekommen sein, gab ein Zeuge an. Der 59-Jährige erhielt wegen Verstoßes gegen das Landesstraf- und Verordnungsgesetz eine Anzeige.