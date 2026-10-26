Feuer am Obersalzberg Expertenkommission für Wiederaufbau des Kehlsteinhauses

Berchtesgaden - Eine Expertenkommission soll den Wiederaufbau des durch ein Feuer zerstörten Kehlsteinhauses vorantreiben. "Wir wollen das Kehlsteinhaus als Zeugnis der Geschichte und Ort der Aufklärung für kommende Generationen erhalten", sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) der dpa in München. Das Haus sei als Repräsentationsbau des NS-Regimes errichtet worden und untrennbar mit der nationalsozialistischen Herrschaft verbunden. "Ein Wiederaufbau muss dieser historischen Verantwortung gerecht werden", sagte der Minister.