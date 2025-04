In Arnstadt musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Brand in den Mühlweg ausrücken. Nach ersten Informationen stand dort eine leer stehende Baracke in Flammen. Vor Ort waren nach Kenntnis der Redaktion die Feuerwehren Marlishausen und Arnstadt mit acht Fahrzeugen sowie die Polizei. Auch eine Drohne soll im Einsatz gewesen sein, um das Gebiet nach eventuellen weiteren Brandnestern abzufliegen.