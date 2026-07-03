Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz ist in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand am Freitagmorgen haben sich mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Es ist demnach bereits gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen sind mindestens vier Menschen verletzt, darunter zwei schwer. Die Brandursache ist unklar. Zuvor hatte Tag24 berichtet.