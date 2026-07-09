Alzenau (dpa/lby) - Bei einem Brand in Alzenau im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg ist ein geschätzter Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden. Vier Menschen erlitten laut einem Polizeisprecher eine leichte Rauchvergiftung, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Als die Feuerwehrleute eintrafen, standen bereits zwei nebeneinanderliegende Wohnhäuser sowie mehrere Garagen und ein Nebengebäude in Brand, wie es hieß. Die Feuerwehr sei mit mehr als 150 Kräften im Einsatz gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.