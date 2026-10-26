Berka vor dem Hainich (dpa/th) - Bei einem Scheunenbrand in der Gemeinde Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) ist ein Schaden von etwa 75.000 Euro entstanden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, brach das Feuer in der Nacht zu Montag aus. Ein dazugehöriges Wohnhaus blieb unversehrt. Laut der Sprecherin wurde bei dem Brand im Wartburgkreis niemand verletzt. In dem Gebäude habe sich demnach eine Heizungsanlage befunden. Nun werde unter anderem geprüft, ob sie das Feuer auslöste.