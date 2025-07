Arnstadt (dpa/th) - Hunderte seltene Moorfrösche sind in einem Feuchtgebiet im Ilm-Kreis angesiedelt worden. Insgesamt 1.570 der Frösche, die der Naturschutzbund (Nabu) zum "Lurch des Jahres" 2025 gekürt hat, seien an verschiedenen Stellen im Gehrener Feuchtgebiet ausgewildert worden, teilte die Kreisverwaltung in Arnstadt mit.