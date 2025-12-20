Festzeit: Voigt feiert Weihnachten mit Familie - bei Kassler und Gans

Erfurt (dpa/th) - Das Weihnachtsfest ist für Mario Voigt geprägt von Familientreffen. Heiligabend wird der Ministerpräsident bei der Familie seiner Frau verbringen. "Die Vorfahren ​meiner Frau kommen aus ​dem Erzgebirge und deswegen gibt es Kassler mit Sauerkraut. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen", sagte Voigt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das sei ihm aber nach 20 Jahren inzwischen gelungen. Den ersten Weihnachtsfeiertag verbringen die Voigts dann bei seinen Eltern. Auf den Tisch kommt Gans. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Brunch geplant.