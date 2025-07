„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Ortschaftsbürgermeister Gerd Siegmund gegen Ende des dreitägigen Festwochenendes zur 655-Jahr-Feier von Allersdorf. Die Vereine und Interessengemeinschaften des Ortes haben sich neben der gemeinsamen Grobplanung über die Verteilung der Aufgaben verständigt. Der Heimatverein übernahm am Freitagabend die Eröffnung mit einer Festveranstaltung, die IG Fußball Allersdorf richtete den Samstag mit einem Fußballturnier aus und die Bergdörfler luden am Sonntag zum musikalischen Frühschoppen mit den Lange-Berg-Musikanten und zum Kloßessen ein. Zudem hatten sich Frauen von Allersdorf gedacht, die Gäste nach dem Umzug nicht ohne eine ordentliche Kaffeetafel gehenzulassen und so fügte sich das Wochenende zu einem tollen Rundum-Programm.