Endlich! Endlich sind sie an der Reihe und können auf die Bühne bringen, was sie in den vergangenen Tagen einstudiert haben. Dass die Bretter, die für sie gerade die Welt bedeuten, der Eingangsbereich ihres Kindergartens ist, macht den kleinen Döllbergzwergen gar nichts. Sie singen, lachen, tanzen, klatschen, haben sichtbar Freude an ihren Auftritten. Spätestens da wird den bei nicht gerade dem Juni gerechtem Wetter draußen wartenden Eltern, Geschwistern und Großeltern warm ums Herz. Egal, dass es regnet, vergessen, dass es frisch ist.