„Ach was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen!/ Wie zum Beispiel hier von diesen,/ Welche Max und Moritz hießen.“ Älteren Jahrgängen kommen beim Stichwort Max und Moritz vermutlich sofort diese Eingangsverse aus Wilhelms Buschs Lausbubenstreichen in den Sinn. Die meisten von ihnen hatten das Wilhelm-Busch-Album mit den frechen, mahnenden Bildergeschichten in ihrem Bücherschrank. Das war einmal. Doch zumindest die Knirpse, ob artig oder ungezogen, vom Meininger Kindergarten „Max und Moritz“ dürften solche Busch-Zitate im Laufe ihrer Kindergartenzeit durchaus zu hören bekommen. Auch im Treppenhaus und an der Fassade des Zweckbaus Am Haselbusch haben die beiden Schlingel, die wegen ihrer sieben bösen Streiche, kein gutes Ende nahmen, ihren Platz. Ebenso beim Max-und-Moritz-Fest, das die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt jedes Jahr feiert. Auch am nächsten Dienstag – dann als Baustein einer ganzen Festwoche. Denn die Kindereinrichtung feiert gerade ihr 50. Jubiläum.