Der Kindergarten „Hüttengrund“ feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt die Einrichtung vom 16. bis 20. Juni zu einer Festwoche mit abwechslungsreichen Veranstaltungen für Kinder, Eltern, Ehemalige und Interessierte ein. Gegründet wurde der Kindergarten am 1. Februar 1965 in einer umgebauten Baustelleneinrichtung. Bereits vier Jahre später wurde aufgrund hoher Geburtenzahlen ein Anbau notwendig, sodass zeitweise bis zu 126 Kinder betreut wurden. Besonders das funktionale Außengelände galt schon damals als Aushängeschild der Einrichtung. Mit dem Bau weiterer Kindergärten in Ilmenau entspannte sich die Betreuungssituation in den Folgejahren. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der „Hüttengrund“ mehrfach modernisiert und baulich angepasst. Viele Generationen blicken mit Freude auf ihre Zeit in der Einrichtung zurück.