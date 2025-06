Gleich drei Jubiläen sollen in Gräfenroda vom 21. bis 29. Juni gefeiert werden. Sowohl der FSV wie der SV 90 bestehen seit 35 Jahren. Zudem wird seit 60 Jahren im Ort dem Gewichtheben gefrönt. Los geht es am 21. Juni mit einem großen Sommerfest in der Alten Lache. Um 10 Uhr startet der 3-G-Lauf, was für Gräfenroda – Geschwenda – Geraberg) steht, mithin die Strecke des Hauptlaufes. Ausgeschrieben sind Läufe über 480 m (U8), 960 m (U9-U10), 2 km (U11-12), 7 und 14 km (ab U14). Meldungen sind bis zum 20. Juni, 19 Uhr zu richten an: meldung@sv-90-graefenroda.de.