„1200 Jahre Empfertshausen – ein stolzes Alter, das von einer langen und bewegten Geschichte zeugt“, beschreibt Bürgermeister Antonio Häfner in der Programm-Festschrift. Seit der ersten urkundlichen Erwähnung habe sich das Dorf stets weiterentwickelt und der Weg sei nicht immer leicht gewesen. So gab es Zeiten des Aufschwungs, aber auch Herausforderungen, die gemeistert werden mussten. „Doch eines ist geblieben – der starke Zusammenhalt, die Tatkraft und das Herzblut der Menschen, die hier leben“, so Häfner. Empfertshausen sei ein Ort mit Charakter, Tradition und Zukunft.