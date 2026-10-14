﻿Seit mittlerweile einem Jahrzehnt wird im ehemaligen Asbacher Schulhaus gespielt, gebastelt und gelacht. Wo früher Grundschulkinder die Schulbank drückten, sind heute die „Weidenkätzchen“ zuhause. Ihr zehnjähriges Bestehen wollen die Mädchen und Jungen, gemeinsam mit ihren Erzieherinnen, vom 2. bis 6. November ausgiebig feiern – und dabei die Geschichte des über 100 Jahre alten Gebäudes in der Oberen Herrenwiese 1 lebendig werden lassen.