Festwoche geplant: 30 Jahre Bibo im Zella-Mehliser Rathaus

Nach 100 Jahren Rathaus in Zella-Mehlis, gilt es erneut einen Geburtstag zu feiern. Denn die Stadt- und Kreisbibliothek hat genau vor 30 Jahren in den Räumen des Rathauses dauerhaft Heimat gefunden und sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Das ist für das Bibliotheksteam um Leiterin Daniela Bickel Anlass, um zu einer Festwoche einzuladen, informiert Stadtsprecherin Linda Münzel. Vom 20. bis 25. Oktober können sich Nutzer und alle interessierten Zella-Mehliser und Gäste täglich auf eine besondere Veranstaltung freuen.