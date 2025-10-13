Festwoche geplant: 30 Jahre Bibo im Zella-Mehliser Rathaus

 
Die Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis kann auf eine lange Geschichte verweisen, die ein Jahrhundert umfasst. Seit 30 Jahren hat sie ihr Domizil im Rathaus.

 
30 Jahre Bibo im Zella-Mehliser Rathaus
Die Bibliothek hatte einst im Kohlenmagazin ihr langjähriges Domizil. Foto: Stadtarchiv

Nach 100 Jahren Rathaus in Zella-Mehlis, gilt es erneut einen Geburtstag zu feiern. Denn die Stadt- und Kreisbibliothek hat genau vor 30 Jahren in den Räumen des Rathauses dauerhaft Heimat gefunden und sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Das ist für das Bibliotheksteam um Leiterin Daniela Bickel Anlass, um zu einer Festwoche einzuladen, informiert Stadtsprecherin Linda Münzel. Vom 20. bis 25. Oktober können sich Nutzer und alle interessierten Zella-Mehliser und Gäste täglich auf eine besondere Veranstaltung freuen.

Kein Aufbewahrungs-, sondern Bildungsort

„Die Stadt- und Kreisbibliothek versteht sich nicht als Aufbewahrungsort für Bücher, sondern als Bildungsort mit der Aufgabe, Wissen und Medienkompetenz zu vermitteln und Lebensorientierung zu bieten. Mit den Veranstaltungen ist die Bibliothek ein Ort kulturellen Austauschs, der das Leben in der Stadt bereichert und die Stadtgesellschaft prägt“, sagt Bürgermeister Torsten Widder und dankt allen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden der Bibliothek sowie allen Partnern für ihre Unterstützung.

Seit 1921 in Zella-Mehlis

Erstmals 1921 erwähnt, war die Einrichtung damals noch privat geführt. Doch schon in den Architekturplänen zum Bau des Rathauses 1924/25 war ein Raum für eine „Volksbücherei“ vorgesehen. In den folgenden Jahrzehnten fanden Umzüge, Schließungen und Wiedereröffnungen statt, bis die Bibliothek in den Räumen des Kohlenmagazins ihr endgültiges Domizil fand.

Neubeginn nach letztem Umzug

1995 zog die Stadt- und Kreisbibliothek nach umfangreicher Sanierung wieder im Rathaus ein. Eröffnung wurde am 22. August 1995 gefeiert. Der Start in den neuen Räumen markierte gleichzeitig einen Neubeginn. Das Interesse war groß: Noch im selben Jahr verzeichnete die Einrichtung 17.530 Besucher und rund 300 Neuanmeldungen, was die wachsende Bedeutung als kulturellen Treffpunkt und Ort des Wissens unterstrich.

Seit 2008 mit thüringenweiter Onleihe-Plattform „thuebibnet“

Die Einrichtung entwickelte sich weiter, wobei sich das Team nie auf Bewährtes beschränkte, sondern immer wieder Mut zur Veränderung und Innovation bewies. 2008 markiert in der Entwicklung in gleich mehrerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Mit dem Beitritt zur thüringenweiten Onleihe-Plattform „thuebibnet“ im Oktober 2008 wurde der Zugang zu digitalen Medien eröffnet. Seither können Nutzer komfortabel Literatur, Hörbücher und Fachinformationen flexibel und ortsunabhängig nutzen. Im November 2008 fasste der Stadtrat zudem den Beschluss, den Ratskeller umzubauen und die Räume für Bibliothek und Stadtarchiv zu nutzen. Ein Jahr später wurden die neuen Räume mit einem „Tag der offenen Tür“ eingeweiht und vorgestellt.

„Ausleihfenster“ während Corona-Pandemie

Auch auf Herausforderungen reagierte das Team stets flexibel und trägt so dem Servicegedanken Rechnung. Während der Corona-Pandemie ermöglichte es durch ein „Ausleihfenster“ weiterhin den Zugang zu Medien. Es ist nur ein Beispiel für das Engagement der Mitarbeiterinnen.

Der Modernisierungskurs setzte sich 2023 fort: Der Eingangsbereich wurde grundlegend neugestaltet – heller, offener und barriereärmer. Im Oktober 2023 wurde die Bibliothek mit dem Thüringer Bibliothekssiegel „Erlesene Bibliothek“ ausgezeichnet – eine Würdigung für Qualität, Nutzerfreundlichkeit und Innovation.

Zukunftsweisende Projekte

Im Dezember 2024 wurde der neugestaltete Kindermedienbereich eingeweiht und damit ein weiteres zukunftsweisendes Projekt realisiert. Moderne Präsentationsformen, kindgerechtes Raumkonzept und interaktive Elemente laden auch die jüngsten Nutzer zum Verweilen, Entdecken und Mitmachen ein.

Noch immer begeistern die Harr-Potter-Veranstaltungen. Foto: Michael Bauroth

Die Bilanz der vergangenen 30 Jahre kann sich sehen lassen: Zwischen 1995 und 2024 fanden 2363 Veranstaltungen statt, 646.366 Besucher wurden gezählt und 3.172.918 Medien ausgeliehen. Die Bibliothek unterhält 35 Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen und Institutionen in der gesamten Region. Dazu gehören beispielsweise alle Kindergärten und Schulen in der Stadt und im näheren Umfeld. Aber auch soziale Einrichtungen wie die Sozialwerke Meiningen, das Bildungs-Center Südthüringen und Vereine wie die Suhler Sternfreunde.

28.000 Besucher im Jahr 2024

Allein 2024 kamen 28.000 Besucher in die Einrichtung. Das heißt, durchschnittlich war jeder Zella-Mehliser etwa 2,4 Mal in der Bibliothek. Rund 197.000 Ausleihen wurden registriert und im Durchschnitt drei Veranstaltungen pro Woche durchgeführt, womit ein neuer Rekord aufgestellt wurde.

„Dieser Erfolg der vergangenen drei Jahrzehnte macht uns stolz. Die positive Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren wären ohne das Engagement und den Weitblick meiner Vorgängerinnen Andrea Pfütsch und Andrea Schneider, die mit viel Herzblut agierten, nicht möglich gewesen. Wir sind dankbar für alle Unterstützung, die wir erhalten, sei es von Nutzern, Freunden, Partnern oder seitens der Stadt und des Stadtrates. Alle gemeinsam haben die Bibliothek zu dem besonderen Ort gemacht, der er heute ist“, sagt Bibliotheksleiterin Daniela Bickel.