Festwoche geplant: 30 Jahre Bibo im Zella-Mehliser Rathaus

Seit 2008 mit thüringenweiter Onleihe-Plattform „thuebibnet“

Die Einrichtung entwickelte sich weiter, wobei sich das Team nie auf Bewährtes beschränkte, sondern immer wieder Mut zur Veränderung und Innovation bewies. 2008 markiert in der Entwicklung in gleich mehrerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Mit dem Beitritt zur thüringenweiten Onleihe-Plattform „thuebibnet“ im Oktober 2008 wurde der Zugang zu digitalen Medien eröffnet. Seither können Nutzer komfortabel Literatur, Hörbücher und Fachinformationen flexibel und ortsunabhängig nutzen. Im November 2008 fasste der Stadtrat zudem den Beschluss, den Ratskeller umzubauen und die Räume für Bibliothek und Stadtarchiv zu nutzen. Ein Jahr später wurden die neuen Räume mit einem „Tag der offenen Tür“ eingeweiht und vorgestellt.