In diesem Jahr feiert die St. Leonhardi-Kirche in Frankenhain Geburtstag. Sie wird stolze 300 Jahre alt, und das soll gebührend gefeiert werden mit einer Festwoche, vollgepackt mit Veranstaltungen vom 4. bis 11. August anlässlich des Jubiläums „300 Jahre St. Leonhardi-Kirche Frankenhain“. Zum umfangreichen Programm vom gehören unter anderem ein Festgottesdienst, Vorträge über die Geschichte der Christen in Frankenhain und der nach 1945 Geflüchteten, eine Wanderung, ein Löschangriff der Jugendfeuerwehr, ein Offenes Darts-Turnier, eine Ausstellung, eine Kino-Vorführung, ein Kirchweihfest und Konzerte. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Dafür wird um Spenden für die Restaurierung der romantischen Knauf-Orgel gebeten, die in der Region als einzigartig gilt, schreibt Wolfram Rink in der Ankündigung. Er ist der Organisator der Festwoche: „Wir haben hier eine Vielzahl aktiver Vereine, die allesamt in die Vorbereitungen eingebunden sind und etwas für den Ort und die Gemeinschaft tun. Wir danken allen, die sich daran beteiligen“.