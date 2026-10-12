Ein Blick zurück, einer nach vorn und dazwischen ganz viel Vorfreude: Walldorf hat im kommenden Jahr gleich mehrfach Grund, die Gläser zu heben. 1045 Jahre Ortsgeschichte wollen gefeiert werden. Dazu kommen gleich drei weitere besondere Jubiläen: Der Kressehof wird 20 Jahre alt, ebenso der Freundschaftsvertrag mit der baden-württembergischen Partnerstadt Walldorf. Und auch ein echtes Wahrzeichen des Ortes darf mitfeiern – die Märchen- und Sandsteinhöhle besteht seit 70 Jahren.