Der Weihnachtsbaum für den Neuhäuser Stadtteil Steinheid kommt dieses Jahr aus dem Garten der Siegmundsburger Familie Roland Greiner. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fällten die 18 Jahre alte Fichte. Um einen Weihnachtsbaum für Siegmundsburg kümmern sich wie schon in den vergangenen Jahren auch heuer wieder Männer des inzwischen aufgelösten Vereins Natur- und Heimatfreunde, teilt die Siegmundsburgerin Sigrun Greiner mit.